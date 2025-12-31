Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Aston Villa'nın Arsenal deplasmanında 4-1 kaybettiği maçın ardından Emiliano Martinez gündem oldu. Arjantinli kalecinin, karşılaşma sonrası Arsenal taraftarlarıyla tartıştığı öne sürüldü.

EMILIANO MARTINEZ MAÇ SONU TEPKİ GÖSTERDİ

Premier Lig'de Arsenal'e 4-1 mağlup olan Aston Villa'da, maç sonrası yaşanan bir olay dikkat çekti. Takımın kalecisi Emiliano Martinez'in, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından tribünlerle sözlü tartışma yaşadığı iddia edildi.

ARSENAL TARAFTARLARIYLA TARTIŞTI

Karşılaşmanın ardından sahadan ayrılırken Arsenal taraftarlarıyla karşı karşıya gelen Martinez'in, kendisine yönelen tezahürat ve tepkilere karşılık verdiği belirtildi. O anların kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından olay gündem oldu.

MAÇ SKORU DA GÜNDEMDEYDİ

Aston Villa'nın 4-1'lik mağlubiyeti, hem skorun farklı olması hem de Martinez'in maç sonu tepkisi nedeniyle İngiltere'de geniş yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi fikstürüne göre Fenerbahçe'nin İngiliz temsilcisini ağırlayacağı maçın tarihi şöyle: