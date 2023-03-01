Olay iddia! "Hükümet istifa" tezahüratı yapan taraftarlara ceza

Fenerbahçe Kongre Üyesi Hasan Doğan sosyal medya hesabından bir tebligat görüntüsü paylaşıp, bazı taraftarların "Hükümet istifa" tezahüratı nedeniyle maçlardan men cezası aldığını duyurdu.

"TEBLİGAT GİTMEYE BAŞLAMIŞ"

Hasan Doğan, gönderildiğini iddia ettiği tebligatın görseliyle, "Tribünlerin özelliği her görüşten insanı barındırması, bir arada tutması. İnsan inanmak istemiyor ama 'hükümet istifa' tezahüratı yapan taraftarların evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında 'Spor müsabakalarını seyirden men' tebligatları gitmeye başlamış" paylaşımı yaptı.

"30 KİŞİYE TEDBİR KARARI GİTMİŞ"

Kulübe yakın olan ünlü gazeteci Ahmet Ercanlar da, "Şu ana kadar farklı tribünlerden yaklaşık 30 kişiye tedbir kararı gitmiş. Cezaların süresiz olduğu yanlış bilgi. Soruşturma olduğu için süre yok. Soruşturma sonucu ceza alırlarsa o zaman süre belli olacak. O zamana kadar maçlara giremeyecekler" ifadeleriyle paylaşım yaptı.