Olay iddia: Benfica Kerem'i satmaktan vazgeçti

Olay iddia: Benfica Kerem'i satmaktan vazgeçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Olay iddia: Benfica Kerem'i satmaktan vazgeçti
Haber Videosu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile bir toplantı daha gerçekleştirdi. Ancak taraflar masadan anlaşma olmadan ayrıldı. Daha önce anlaşılan 22.5+2.5 milyon euroluk teklifin yükseltilmesi istendi. Gazeteci İbrahim Seten, Benfica'nın Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk teklifini reddettiğini ve Kerem'i satmaktan vazgeçtiğini iddia etti.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kerem Aktürkoğlu transferinde belirsizlik devam ediyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Portekiz ekibiyle bir kez daha masaya oturdu ancak yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı.

TOPLANTIDAN SONUÇ ÇIKMADI

İki kulüp arasında gerçekleştirilen kritik toplantıda taraflar anlaşmaya varamadı. Fenerbahçe yönetimi, Kerem Aktürkoğlu transferi netleşmeden havalimanına hareket etti.

Daha önce 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilen transfer için Benfica'nın yeni talepte bulunduğu öne sürüldü. Portekiz temsilcisinin teklifin yükseltilmesini istediği belirtildi.

BOMBA İDDİA

Gazeteci İbrahim Seten ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Seten, "Benfica, Fenerbahçe'nin 25 milyon euro'luk teklifini reddedip Kerem'i satmaktan vazgeçti. Ben böyle aşağılanma görmedim. Paranla rezil olmak tam da bu." ifadelerini kullanarak sürecin çıkmaza girdiğini ileri sürdü.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merakla beklenirken, Fenerbahçe'nin transferde geri adım atıp atmayacağı veya Benfica'nın tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Maduro'dan Trump'a tarihi rest: Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok

Askeri hamle sonrası Maduro'dan Trump'a tarihi rest
Kulüp başkanını kafede yemek yerken öldüren şüpheli Edirne'de yakalandı

Kulüp başkanının kafasına sıkan şüpheli bakın nerede yakalandı
Türkiye'nin dev ayakkabı markası konkordato ilan etti

Fabrikası küle dönmüştü! Türkiye'nin dev markası konkordato ilan etti
Sağlık Bakanlığı'ndan usulsüz randevu iddialarına net yanıt

Hastanelerle ilgili infial yaratan iddia! Bakanlıktan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günlerdir aranıyordu, çürümüş cesedi apartman boşluğundan çıktı

Lüks semtte korkunç olay! Günlerdir aranıyordu, çürümüş cesedi bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.