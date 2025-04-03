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Oynamadığı maçta kırmızı kart gören Mert Hakan'dan maç sonu tek cümlelik açıklama

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 yenildi. Maç gergin geçerken, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, süre almamasına rağmen yedek kulübesindeyken kırmızı kart gördü. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Yandaş, "Adımız çıkmış dokuza" dedi ve takımıyla birlikte otobüse bindi.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Büyük çekişmeye sahne olan derbide, tansiyon zaman zaman yükseldi.

"ADIMIZ ÇIKMIŞ DOKUZA"

Maçta süre almayan ancak yedek kulübesindeyken yaşanan gerginlikler nedeniyle kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrası basın mensuplarına tek cümlelik bir açıklama yaptı. Yandaş, takım otobüsüne binerken, "Adımız çıkmış dokuza" ifadesini kullanarak yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli ekipten başka bir oyuncu ya da yönetici açıklama yapmazken, bu sözler Yandaş'ın haksız eleştirildiklerine yönelik bir serzenişi olarak yorumlandı.

Gergin geçen maç sonrası iki takım arasındaki rekabetin daha da kızıştığı görülürken, derbinin yankıları futbol kamuoyunda uzun süre tartışılacağa benziyor.

Oynamadığı maçta kırmızı kart gören Mert Hakan'dan maç sonu tek cümlelik açıklama
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMevlut123:

Ulan hakemden kart görmemek için nasıl kaçıyordun adın dokuz değil 19 da zaten yaptığın hareketlerı yedi düvel görüyor birde toplumu salak sanıyor evet sporcunun zekı çevik ve ahlaklısı fenerbahçede olmalı tüm takımlar için bu geçerli olmalı gönderin şu adamı artık bir defa futbolla konuşulmadı ya

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Maç içinde kenarda ortalığı karıştıran çirkeflik yaparak Fenerbahçe taraftarına yaranmaya çalışan bu kişinin futbolla alakası yok. maç sonucu tahrikleriyle ortalığı karıştırmanin faturası Fener'e para ve seyircisiz oynama cezası getirecek. kovun gitsin faydasız adamı

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Haber YorumlarıcanQmen:

insanın kendine yaptığı kötülüğü başkası yapmaz yandaş.bu adı 9'a çıkaran sensin biz değiliz.biraz efendi olmak inan çok zor değil.fener olmasa senin yüzüne bakan olmaz.

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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

bunun ve bunun gibi olan tüm oyuncuların, yöneticilerin, yetkililerin stadlara girişi kesinlikle yasaklanmalı. kesinlikle kanun çıkmalı ve insanları tahrik edenler, işini görevini bırakıp sağa sola sataşanlar kesinlikle spordan ve sporla ilgili herhangi bir kampüse girişi yasaklanmalı.

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