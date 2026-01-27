Olay adam Rafa Silva Benfica'yı karıştırdı

Beşiktaş'tan Benfica'ya dönen Rafa Silva, Estrela da Amadora karşısında alınan 4-0'lık galibiyette 73. dakikada oyuna dahil oldu. Ancak Portekiz basınında yıldız futbolcunun sahaya sürülmesi tartışma yarattı.

"BU GÖRÜNTÜDEN KORUNABİLİRDİ"

Record gazetesi direktörü Bernardo Ribeiro, Now kanalında yayınlanan Record na Hora programında Rafa Silva'nın bu maçta oynatılmaması gerektiğini savundu. Ribeiro, tecrübeli oyuncunun sahada etkisiz kaldığını belirterek, "Maçta hiçbir şey yapmadı ve bu görüntüden aslında korunabilirdi" ifadelerini kullandı.

PLANLAMA ELEŞTİRİSİ

Bernardo Ribeiro'ya göre, Rafa Silva'nın uzun bir aradan sonra Estadio da Luz'a dönüşünün bu şekilde gerçekleşmesi hem oyuncu hem de Benfica adına daha iyi planlanabilirdi. Portekizli futbolcunun dönüş sürecinin zamana yayılması gerektiği görüşü öne çıktı.