Okyanus Koleji Erkek ve Kız Milli Takımı sporcuları ve kafilesi yurda döndü

ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liselerarası Basketbol Şampiyonası'nda, Sırbistan'ı 107-47 mağlup ederek Dünya 3'üncüsü olan Okyanus Koleji Erkek Basketbol Takımı ve Fransa'ya 55-50 mağlup olarak turnuvayı dördüncü bitiren Okyanus Koleji Kız Basketbol Takımı yurda döndü.

Belgrad'dan kalkan uçak ile öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Erkek ve Kız Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Bazı Milli Takım sporcuları ve koçları duygularını, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine aktardı.

Sahra Çoklar: "Uluslararası takımlarla oynamak bize çok güzel bir tecrübe oldu"

Kız Milli Takım sporcularından Sahra Çoklar, "Bu organizasyon hayatımızda 4 yıldır var ve bu organizasyona gelirken tabii ki de çok büyük hedeflerimiz vardı ama olmadı, dördüncü olduk. Bu da bizim için çok büyük bir deneyim oldu, şans oldu. Okyanus Koleji ve Dünya Şampiyonası'yla birlikte hepimiz okulu ve sporu bir arada götürme şansı bulduk. Uluslararası takımlarla oynamak bize çok güzel bir tecrübe oldu. Buradan Milli Eğitim Bakanlığımıza, okulumuza ve kulüplerimize teker teker teşekkür ederim" dedi.

Bir diğer Kız Milli Takımı sporcusu Elif Naz Bulut ise, "Böyle uluslararası bir organizasyonda bulunmak çok büyük bir gurur. Aynı takımda olmasak bile okul sporları altında birleşmek ve böyle bir başarı yakalamak bizim için çok gurur ve mutluluk verici. Tabii ki de hedefimiz dünya dördüncülüğü değil, şampiyonluktu. Ama maalesef olmadı, umarım bir sene sonra olur diyorum. Milli Eğitim'e, Spor Bakanlığı'na ve burada olan tüm koçlarıma çok teşekkür ederim. Çok gurur verici bir organizasyon oldu bizim için" şeklinde konuştu.

Erdinç Alex Koyun: "Bu proje, gurur verici ve ilerletilmesi gerektiğini düşünüyorum"

Erkek Milli Takımı sporcularından Erdinç Alex Koyun, "Öncelikle bu proje hakkında konuşmak istiyorum. Hem okul hem ders hem de sporla birlikte yürütülen bu projenin gerçekten devam edebilmesi ve yatırım yapılması bizim için çok gurur verici ve mutlu edici bir his. Çünkü hem spor aşkımız hem de okula olan sevgimiz söz konusu. Buradan okuldaki tüm öğretmenlerimize, müdürümüze, Spor Bakanlığı'na, kulübümüze çok teşekkürlerimizi iletiyorum. Gerçekten bu proje, gurur verici ve ilerletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünya Şampiyonası'nda da üçüncü olmuş olabiliriz, Yunanistan'a bir şanssızlık ile kaybettik. Fakat bir sonraki nesilde kardeşlerimin, arkadaşlarımın daha iyilerini yapabileceklerini düşünüyorum. Umarım bir sonraki turnuvada birinci olacağız" diye konuştu.

Kaptanlardan projeye övgü

Erkek Milli Takımı Kaptanı Rüzgar Fenemen, "Şampiyonada tabii ki öncelikli hedefimiz şampiyonluktu. Olmadı ama en azından madalya alarak yine de bir başarı elde etmiş olduk. Artık inşallah bir sonraki turnuvada hedefimiz şampiyonluk. Genel olarak takım için iyi geçtiğini düşünüyorum. Bu proje de 3-4 yıldır devam eden bir proje. Eğitim ve basketbolu bir arada yürütmeyi sağlayan bir proje. O yüzden projenin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm kulüplere ve aynı zamanda Okyanus Koleji'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bize çok destek oldular gerçekten" açıklamalarında bulundu.

Kız Milli Takımı Kaptanı Ayşe Melek Demirer de, "Bu süre zarfında çok çalıştık, çok çabaladık. Gerçekten arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Hedefimiz daha yüksek bir başarı elde etmekti ama dünya dördüncüsü olduk. Bence bu da gerçekten iyi bir başarı bizim için. Gerçekten onlarla gurur duyuyorum. İnşallah daha nicelerine de adım atarız diye düşünüyorum" diye belirtti.

Koçlar teşekkürlerini sundu

Erkek Milli Takımı Koçu Mustafa Altınçizme, "Turnuvada bronz madalya ile ayrılıyoruz, üçüncü olarak ayrıldık. Bütün sezon tabii ki hedefimiz önce dünya şampiyonasına katılıp orada da altın madalyayla ayrılmaktı fakat maalesef bunu yarı final maçından sonra gerçekleştiremedik. Bütün oyuncularıma, ekibe, Okyanus Koleji'ne, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bize bütün turnuva boyunca destekleri ve yardımları için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kulüplerimize de ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Bu kamplara ve organizasyonlara oyuncularını her zaman gönderdikleri için çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Kadın Milli Takımı Koçu Batukaan Akkaya ise, "Daha iyi düzeyde tamamlamayı bekliyorduk, umuyorduk. Ama bu seferlik olmadı. Bu yolda bize destek olan Okyanus Koleji öğretmenlerine, Bakanlığımıza, kurumumuza, kulüplerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı