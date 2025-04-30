Okullararası Küçükler Masa Tenisi Grup Yarışmaları'nda şampiyon Kırşehir oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de düzenlenen Okullararası Küçükler Masa Tenisi Grup Yarışmaları'nda Yeşilyurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu, finalde sergilediği üstün performansla şampiyon oldu.

Kırşehir Kındam Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okullararası Küçükler Masa Tenisi Grup Final Müsabakası, büyük bir heyecana sahne oldu. Erkek takımlar kategorisinde Kırşehir Yeşilyurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu ile Kırıkkale Şehit Erdem Mut Ortaokulu karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen müsabakada, Kırşehir temsilcisi Yeşilyurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu üstün oyunuyla rakibini geride bırakarak grup şampiyonluğunu kazandı. Finalin ardından sporcular ve okul yönetimi büyük sevinç yaşadı.

Grup şampiyonluğunu elde eden Kırşehir Yeşilyurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu, Bilecik'te yapılacak Türkiye Şampiyonası finallerine kaldı. - KIRŞEHİR