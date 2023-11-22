Başiskele Belediyesi, ilçedeki okullara spor malzemesi desteği sağladı.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtım töreninde ilçedeki tüm okullara spor malzemesi olarak futbol, basketbol ve voleybol topları, voleybol filesi, antrenman malzemeleri (huni, çember, tabak, yelek setleri) ve slalom seti dağıtımı yapıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Yasin Özlü, " Başiskele'mizde eğitime ve gelecek nesillerimize büyük değer veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ödüllendirilen Genc-i Ala Gençlik Modelimiz ile çocuklarımıza ve gençlerimize eğitimden sanata, spordan teknolojiye her alanda destek sağlamaya devam ediyoruz. İlçemizde topluma yararlı bireyler yetiştirmek, çocuklarımızın ve Türk sporunun gelişmesine destek olmak için bugün okullarımızın ihtiyaç duyduğu spor malzemelerini teslim edeceğiz. Öğrencilerimizin bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bizleri gururlandıracak nice başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

Programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, muhtarlar, okul aile birlikleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. - KOCAELİ