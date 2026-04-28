Haberler

Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Birinciliği Trabzon'da başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, 47 ilden 318 sporcunun katılımıyla Trabzon'da başladı.

Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakaların ilk gününde sporcular, serbest, sırtüstü, kelebek, kurbağalama, karışık, karışık bayrak ve serbest bayrak stillerinde kıyasıya mücadele etti.

Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, 47 ilden 318 sporcunun 95 okulu temsil edeceğini belirterek, tüm sporculara başarılar diledi.

Etkinlik, 30 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı

Toplantıdan sonuç çıktı! Ankara'da 9 gündür süren kriz çözüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YDS sonuçları açıklandı

On binlerce öğrencinin heyecanla beklediği açıklama geldi
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı

Huzurevinde büyük skandal! Bakanlık anında düğmeye bastı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

YDS sonuçları açıklandı

On binlerce öğrencinin heyecanla beklediği açıklama geldi
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış