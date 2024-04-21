Üye Girişi
Haberler

Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finali Düzce'de Sona Erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Tenis Kulübü'nde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finali sona erdi. 28 ilden 80 sporcu mücadele etti ve şampiyonlar belli oldu. İl Müdürü İsa Yazıcı, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Final müsabakaları Düzce'de sona erdi.

Düzce Tenis Kulübü yerleşkesinde 17 Nisan'da başlayan müsabakalarda, 5 gün boyunca 28 ilden 40'ı kız toplam 80 sporcu ter döktü.

Final müsabakalarıyla sona eren turnuvada, çift erkekler kategorisinde Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu adına yarışan ikiz kardeşler Eren ve Tuna Çavuş şampiyon oldu.

Çift kızlar kategorisinde ise İstanbul'daki bir özel okuldan katılan Serra Hasanbaşoğlu ve Doğa İlhan birinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları ile kenti tanıtan hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Spor

İsa Yazıcı Türkiye Düzce Tenis Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI yarı final maçları ne zaman? ZTK maçları ne zaman oynanacak? ALES/1 Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor'da takımlar karışacak mı? Yeni bölüm ne zaman? GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Giresunspor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Giresunspor Sakaryaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki! 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi! GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki Diş ameliyatında implant vidası beyne saplandı! Olay nerede oldu? Ameliyat olan vatandaşın durumu nasıl? ADANA 1954 – ÇATALCASPOR CANLI: Adana 1954 – Çatalcaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adana 1954 Çatalcaspor canlı yayın linki! İşte Benim Stilim yarışmacısı öldürüldü! Öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir? AMEDSPOR – IĞDIRSPOR CANLI: Amedspor – Iğdırspor maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor Iğdırspor canlı yayın linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title