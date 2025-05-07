- Okul Sporları Türkiye Satranç Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu

KOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Türkiye Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ve ana sponsor Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen Okul Sporları Türkiye Satranç Şampiyonası, 3-7 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 6 kategoride düzenlenen şampiyonaya, 81 ilde yapılan il elemeleri ve 8 farklı ilde düzenlenen grup yarışmaları sonunda finale kalan 138 takımdan 736 sporcu katıldı.

Turnuvada, küçükler genel kategoride Özel Beşsekiz Ortaokulu, kızlarda Hüseyin Saim Ekim Ortaokulu, yıldızlar genelde Özel Özden Boğaziçi Koleji Ortaokulu, kızlarda Özel Temel Değerler Ortaokulu şampiyon oldu.

Gençler Genel kategorisinde Antalya Anadolu Lisesi, kızlarda ise Yahya Akel Fen Lisesi şampiyonluğa erişti.

Şampiyonada dereceye giren takımlara, Türkiye İş Bankası tarafından çeşitli ödüller takdim edildi.

" Kocaeli'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce sporcumuzu Kocaeli'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Bu büyük organizasyonun başarıyla tamamlanmasında katkıları olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, ev sahibi Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Şampiyonada hamle yapan ve dereceye giren tüm takımları kutluyorum" dedi.

"Binlerce sporcu katıldı"

Türkiye Satranç Federasyonu Genel Sekreteri Fırat Yalçın ise, "Bugün final yarışmasını gerçekleştirdik. Türkiye'nin 81 ilinden sporcumuzun katıldığı yarışmamızın finalini de 138 takım ile gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın uhdesinde yürütülen şampiyonamıza destek veren ana sponsorumuz Türkiye İş Bankasına, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, kentteki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ayrıca Fırat Yalçın, satranç sporunun 81 ilde teşkilatlandığını ve tabana yayıldığını ifade etti.

"Çok mutluyuz"

Şampiyonada 3. olan takımın sporcusu Deniz Sapan, organizasyona Yalova'dan katıldığını ve 5 yıldır satranç ile ilgilendiğini söyledi. Sapan, "Çok mutluyuz, derece aldık. Takımım ve kendi adıma gurur duyuyorum. Bu çok güzel bir başarı. Başarımızın devamını biliyorum" dedi.

"Satranç oynamayı çok seviyorum"

Satranç oynamayı çok sevdiğini söyleyen Sapan, "Çok keyif verici, herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Turnuvada takımıyla yıldız kızlar kategorisinde şampiyon olan Özel Temel Değerler Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aysu Sezer ise "Satranç oynamayı çok seviyorum. 8 yıldır da satranç oynuyorum. Takımımla beraber şampiyon olduk. Bu duygu yaşamadan anlatılmaz" şeklinde konuştu.