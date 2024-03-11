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Okul Sporları Puanlı Atletizm Küçükler ve Minikler Müsabakaları

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları puanlı atletizm küçükler ve minikler müsabakaları yapıldı. Düzce Üniversitesi atletizm pistinde gerçekleştirilen müsabakalara toplam 120 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru ile Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cahit Demir takdim etti.

Okul Sporları Puanlı Atletizm Küçükler ve Minikler müsabakalarına toplam 120 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları puanlı atletizm küçükler ve minikler müsabakaları yapıldı.

Düzce Üniversitesi atletizm pistinde gerçekleştirilen müsabakalar sonunda atletizm küçük kızlarda; Cumayeri Ortaokulu birinci, Özel Düzce Safir Koleji Ortaokulu ikinci, Kaynaşlı İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Beyköy İmam Hatip Ortaokulu dördüncü oldu. Küçük erkeklerde Özel Düzce Safir Koleji Ortaokulu birinci, Cumayeri Ortaokulu ikinci, Beyköy İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru ile Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cahit Demir takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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