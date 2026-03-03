Okul sporları karate il seçmelerinde Körfez Gençlerbirliği'nden 6 madalya

Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Minikler, Küçükler ve Yıldızlar Karate İl Seçmeleri'nde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları 6 madalya elde etti.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 28 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen ve çok sayıda sporcunun tatamiye çıktığı organizasyon, heyecana sahne oldu. Seçmelere katılan Körfez Gençlerbirliği sporcularından Elif Ecrin Baharoğlu, 44 kiloda şampiyonluğa ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda mücadele eden diğer kulüp sporcularından Beren Elif Çelebi 36 kiloda, Sarp Karagöz 46 kiloda, Alperen Köse +63 kiloda, Muhammed Sait Böre ve Yusuf Eymen Sarıbulak ise kata dalında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Zonguldak'ta Kocaeli'yi temsil edecek

İl seçmelerinde şampiyonluk kürsüsüne çıkan Elif Ecrin Baharoğlu, elde ettiği bu dereceyle önemli bir başarıya imza attı. Baharoğlu, 11-12 Nisan tarihlerinde Zonguldak'ta düzenlenecek Okul Sporları Grup Karate Şampiyonası'nda Kocaeli'yi temsil etme hakkı kazandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı