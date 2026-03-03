Haberler

Okul sporları karate il seçmelerinde Körfez Gençlerbirliği'nden 6 madalya

Okul sporları karate il seçmelerinde Körfez Gençlerbirliği'nden 6 madalya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Minikler, Küçükler ve Yıldızlar Karate İl Seçmeleri'nde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları 6 madalya elde etti.

Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Minikler, Küçükler ve Yıldızlar Karate İl Seçmeleri'nde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları 6 madalya elde etti.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 28 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen ve çok sayıda sporcunun tatamiye çıktığı organizasyon, heyecana sahne oldu. Seçmelere katılan Körfez Gençlerbirliği sporcularından Elif Ecrin Baharoğlu, 44 kiloda şampiyonluğa ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda mücadele eden diğer kulüp sporcularından Beren Elif Çelebi 36 kiloda, Sarp Karagöz 46 kiloda, Alperen Köse +63 kiloda, Muhammed Sait Böre ve Yusuf Eymen Sarıbulak ise kata dalında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Zonguldak'ta Kocaeli'yi temsil edecek

İl seçmelerinde şampiyonluk kürsüsüne çıkan Elif Ecrin Baharoğlu, elde ettiği bu dereceyle önemli bir başarıya imza attı. Baharoğlu, 11-12 Nisan tarihlerinde Zonguldak'ta düzenlenecek Okul Sporları Grup Karate Şampiyonası'nda Kocaeli'yi temsil etme hakkı kazandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi

İran'da bilanço çok ağır! Ölü sayısı katlanarak artıyor
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor

Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor
Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu
Tarihte bir ilk! Melania Trump, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etti

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken tarihte bir ilk yaşandı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar

Tartışma yaratan görüntüler!