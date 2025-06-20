Okul Sporları Genç B Erkekler Futsal Müsabakaları Sonuçlandı

Okul Sporları Genç B Erkekler Futsal Müsabakaları Sonuçlandı
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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Genç B Erkekler Futsal Müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirildi. Turgut Özal Anadolu Lisesi birinci, Farabi Anadolu Lisesi ikinci, Yavuz Selim MTAL üçüncü oldu.

Okul Sporları Genç B Erkekler Futsal müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Genç B Erkekler Futsal Müsabakaları yapıldı.

Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirilen Genç B Erkekler Futsal Müsabakaları sonucunda Turgut Özal Anadolu Lisesi birinci, Farabi Anadolu Lisesi ikinci, Yavuz Selim MTAL üçüncü ve Özel TED Koleji dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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