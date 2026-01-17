Haberler

Okul sporları müsabakaları Aydın'da tamamlandı

Güncelleme:
Aydın'da düzenlenen okul sporları etkinlikleri basketbol, masa tenisi, voleybol ve futsal branşlarında başarıyla tamamlandı. Yüzlerce sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren okullar ve sporcular ödüllendirildi.

Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Aydın'da düzenlenen basketbol, masa tenisi, voleybol ve futsal müsabakaları, oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Farklı branşlarda gerçekleştirilen organizasyonlara yüzlerce sporcu katıldı.

Yıldızlar (Kızlar ve Erkekler) Basketbol müsabakaları, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Turnuvada kızlarda 72, erkeklerde 132 olmak üzere toplam 204 sporcu mücadele etti. Yıldız Kızlar kategorisinde özel bir ortaokul birinci, Yıldız Erkekler kategorisinde ise özel bir ortaokul birinci oldu. Yıldızlar (Kızlar ve Erkekler) Masa Tenisi müsabakaları SKS Spor Salonu'nda düzenlendi. Müsabakalara kızlarda 12, erkeklerde 44 olmak üzere toplam 56 sporcu katıldı. Yıldız Kızlar kategorisinde Nahit Menteşe Ortaokulu birinci, Yıldız Erkekler kategorisinde de Doktor Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu birinci oldu. Küçükler Voleybol müsabakalarında kızlar ve erkekler kategorilerinde yoğun katılım sağlandı. Küçük Kızlar Voleybol müsabakalarına 41 okuldan 410 sporcu, Küçük Erkekler Voleybol müsabakalarına ise 3 okuldan 30 sporcu katıldı. Küçük Kızlar Voleybol kategorisinde Söke Behiye Hanım Ortaokulu birinci, Küçük Erkekler Voleybol kategorisinde Söke 75. Yıl Ortaokulu birinci oldu. Genç Erkekler Futsal müsabakaları'nda Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sırada yer aldı. Tüm öğrencileri tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "İl müdürlüğü olarak dereceye giren okullarımızı ve müsabakalar boyunca mücadele eden tüm okullarımızı, sporcularımızı, antrenörlerimizi ve okul idarecilerimizi tebrik ederiz. Bir üst aşamada ilimizi temsil edecek takımlarımıza da başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

