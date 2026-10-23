Okul sporları dart genç kız müsabakaları tamamlandı

Eskişehir'de düzenlenen 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Dart Genç Kız Müsabakaları, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda gerçekleştirilen Dart Genç Kız Müsabakaları çekişmeli anlara sahne oldu. Turnuva sonunda Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi birinci olarak şampiyonluğu elde etti. Müsabakalarda Şehit Ramazan Canıgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Mihalgazi Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Anadolu Lisesi üçüncü ve Şehit Hasan Önal Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren okullar ve sporcular turnuva sonunda tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı