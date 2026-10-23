Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Okul sporları dart genç kız müsabakaları tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okul sporları dart genç kız müsabakaları tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de düzenlenen 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Dart Genç Kız Müsabakaları, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Eskişehir'de düzenlenen 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Dart Genç Kız Müsabakaları, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda gerçekleştirilen Dart Genç Kız Müsabakaları çekişmeli anlara sahne oldu. Turnuva sonunda Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi birinci olarak şampiyonluğu elde etti. Müsabakalarda Şehit Ramazan Canıgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Mihalgazi Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Anadolu Lisesi üçüncü ve Şehit Hasan Önal Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren okullar ve sporcular turnuva sonunda tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dev operasyon! 467 hesap bloke edildi, milyonluk mal varlığına el konuldu

Dev operasyon! 467 hesap ve milyonluk mal varlığına el konuldu
Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti: Doktoru hiç görmedi

Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti
Buse Terim’den sevgilisiyle romantik konser paylaşımı

Buse Terim sevgilisiyle konserde aşka geldi: Seni bulup...
14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı

Meslek öğrenmeye gittiği tamirhanede hayatının şokunu yaşadı
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu son bölüme kadar yer alıyor

Yeni sezon yayınlandı! Tutuklu Beşikçioğlu’nun akıbeti belli oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular

Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor