Haberler

Okul Sporları Basketbol Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı

Okul Sporları Basketbol Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol Grup Müsabakaları, Karabük'te 300 sporcunun katılımıyla start aldı. Organizasyon, Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Okul Sporları Basketbol Grup Müsabakaları, Karabük'ün ev sahipliğinde düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet programı kapsamındaki organizasyonun Yenimahalle Spor Salonu'nda yapılan açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, burada yaptığı konuşmada, sporun gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Okul sporları, gençlerimizin disiplinli, özgüvenli ve takım ruhuna sahip bireyler olarak yetişmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Karabük olarak böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da sporun eğitimle yürütülmesinin önemini vurgulayarak, müsabakalara katılan tüm takımlara başarılar diledi.

15 Ocak'ta sona erecek organizasyonda 8 ilden yaklaşık 300 sporcu, antrenör ve idarecinin katıldığı müsabakalar boyunca genç sporcular, grup birinciliği için sahada mücadele edecek.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Spor
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
Ünlü oyuncudan ödül törenine damga vuran dekolte

Ünlü oyuncudan ödül törenine damga vuran dekolte
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi