Okul Sporları Atletizm Finallerinde Köyceğiz'e 1'incilik geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okul Sporları Atletizm Finallerinde Köyceğiz'e 1'incilik geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Okul Sporları Atletizm Finallerinde Köyceğiz'e 1'incilik geldi

Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu öğrencisi Baran Kaynak Okul Sporları Atletizm finallerinde Türkiye 1'incisi oldu.

Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu öğrencisi Baran Kaynak Okul Sporları Atletizm finallerinde Türkiye 1'incisi oldu.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen Okul Sporları Puanlı Atletizm Türkiye finallerine katılan Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu öğrencisi Baran Kaynak, 80 metre yarışmasında Türkiye 1inci'si oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerin her alanda yetişmesi için katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Köyceğiz İlçe Milli Egitim Müdürü Fazıl Karabağ; "Bu mutlulukta pay sahibi olan, sporcularımıza her türlü desteği veren Kaymakamımız Mustafa Maslak'a, Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a, Okul Müdürü Gültekin Bağcıoğlu'na ve sporcularımıza büyük emek vererek yarışmalara hazırlayan Köyceğiz Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Esen'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm Köyceğiz Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title