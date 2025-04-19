Okul Sporları Artistik Cimnastik Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Artistik Cimnastik Müsabakalarına 50 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Artistik cimnastik müsabakaları yapıldı. 50 sporcunun katılımıyla yapılan yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE