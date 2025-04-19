Okul Sporları Artistik Cimnastik Müsabakaları Tamamlandı
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında gerçekleştirilen Artistik Cimnastik müsabakalarına 50 sporcu katıldı. Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Okul Sporları Artistik Cimnastik Müsabakalarına 50 sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Artistik cimnastik müsabakaları yapıldı. 50 sporcunun katılımıyla yapılan yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor