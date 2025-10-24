Haberler

Oklahoma City Thunder ve Golden State Warriors Uzatmada Galip Geldi

Güncelleme:
NBA'de Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers'ı iki uzatmada 141-135 mağlup etti. Shai Gilgeous-Alexander'ın 55 sayılık performansı büyük bir rol oynarken, Golden State Warriors da Golden State Warriors, Denver Nuggets'ı uzatma sonunda 137-131 yendi. Stephen Curry 42 sayı ile maçın yıldızı oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Indiana Pacers'ı iki uzatma sonunda 141-135 mağlup etti.

NBA'e oynanan 2 maçla devam edildi. Gainbridge Fieldhouse'ta yapılan ve iki kez uzatmaya giden karşılaşmada Oklahoma City Thunder, konuk olduğu Indiana Pacers'ı 6 sayı farkla yendi.

Son şampiyon Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 55 sayı ve 8 ribauntluk performansıyla maçın yıldızı oldu.

Konuk ekipte Ajay Mitchell 26 sayı, Aaron Wiggins ise 23 sayı ve 9 ribauntla oynadı. Chet Holmgren ise 15 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Indiana Pacers'ta Bennedict Mathurin'in 36 sayı ve 11 ribaunt, Pascal Siakam'ın ise 32 sayı ve 15 ribauntluk "double-double" performansları galibiyete yeterli olmadı. Ev sahibi ekipte Obi Toppin ise 20 sayı kaydetti.

Oklahoma City Thunder, aldığı bu galibiyetle 2'de 2 yaptı. Indiana Pacers ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Golden State Warriors da uzatma sonunda kazandı

Batı Konferansı mücadelesinde Golden State Warriors, konuk ettiği Denver Nuggets'ı uzatma sonunda 137-131 mağlup etti.

Chase Center'da oynanan karşılaşmada Stephen Curry, 42 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla Warriors'ı galibiyete taşıyan isim oldu.

Jimmy Butler 21, Jonathan Kuminga 14, Draymond Green ve Al Horford ise 13'er sayıyla oynadı.

Denver Nuggets, 50 sayı kaydeden Aaron Gordon ve 21 sayı, 10 asist ve 13 ribauntla "triple-double" yapan Nikola Jokic'in performanslarına rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldı. Konuk ekipte Jamal Murray ise 25 sayı, 10 asistle "double-double" yaptı.

Golden State Warriors, bu sonuçla ikinci maçından da galip ayrıldı. Denver Nuggets ise ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor


