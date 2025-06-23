Oklahoma City Thunder, NBA Şampiyonu Oldu!

Oklahoma City Thunder, NBA Şampiyonu Oldu!
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NBA 2024-2025 sezonunun şampiyonu Oklahoma City Thunder, finalde Indiana Pacers'ı 103-91 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı. Shai Gilgeous-Alexander, finallerin MVP'si seçildi.

Nba finalinde Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı 103-91'lik skorla mağlup ederek seriyi 4-3 kazandı ve NBA şampiyonluğuna ulaştı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-2025 sezonunun şampiyonu belli oldu. Final serisi 7. ve son maçında Indiana Pacers ile Oklahoma City Thunder karşı karşıya geldi. Paycom Center'da oynanan mücadeleden 103-91'lik skorla galip ayrılan Thunder, seriyi 4-3 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Oklahoma'da 29 sayı ve 12 asistle double-double yapan Shai Gilgeous-Alexander, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibinde Jalen Williams 20 sayı, Chet Holmgren ise 18 sayıyla oynadı. Pacers'ta ise Bennedict Mathurin'in 24 sayı, 13 ribaund, Pascal Siakam ve T. J. McConnell 16'şar sayısı şampiyonluk için yeterli olmadı.

Shai Gilgeous-Alexander, finallerin MVP'si seçildi

Thunder'in Kanadalı basketbolcusu Shai Gilgeous-Alexander, normal sezon ve Batı Konferans Finali'nin ardından finallerin de en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi oldu. Gilgeous-Alexander, ayrıca aynı sezonda MVP, sayı kralı ve finaller MVP'si olan tarihteki 4. isim oldu. Daha önce NBA'de Kareem Abdul Jabbar, Michael Jordan ve Shaquille O'Neal bunu başarmıştı.

Thunder ismiyle ilk şampiyonluk

Seattle SuperSonics ismiyle 1979'da şampiyon olan Thunder, 2008'de yarışmacı haklarını Oklahoma'ya taşıdı. Yeni ismiyle NBA'de son olarak 2012 yılında final oynayan Thunder, Miami Heat'e 4-1 mağlup olmuştu. Bu sezon ise Indiana Pacers'ı yenerek şampiyonluğa ulaşan Oklahoma City Thunder, yeni adıyla kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

Pacers, 2. kez finalde kaybetti

Indiana Pacers, 2. kez mücadele ettiği NBA finalinde şampiyonluğa uzanamadı. NBA'de daha önce 2000 yılında final oynayan Indiana Pacers, Los Angeles Lakers'a mağlup olmuştu. - İSTANBUL

Oklahoma City Thunder, NBA Şampiyonu Oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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