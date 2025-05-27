Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı Finali'nde Timberwolves'u Geçti

Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı Finali'nde Timberwolves'u Geçti
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NBA Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves'u 128-126 yenerek seride 3-1 öne geçti. Shai Gilgeous-Alexander'ın performansı galibiyetin anahtarı oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves'u 128-126 yenen Oklahoma City Thunder, seride 3-1 öne geçti.

Target Center'da Timberwolves'a konuk olan Thunder, serinin 4. maçını 2 sayı farkla kazandı.

Shai Gilgeous-Alexander, 40 sayı, 10 asist, 9 ribaunt üretti ve Thunder'ı galibiyete taşıdı. Jalen Williams ise 34 sayı kaydetti.

Timberwolves'ta Nickeil Alexander-Walker 23, Jaden McDaniels 22 ve Donte DiVincenzo ise 21 sayı attı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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