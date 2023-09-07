Okçulukta başarılarıyla dikkat çeken Fatma Maraşlı, hedeflerini anlattı

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nın ikinci ayağında olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile karışık takımda üçüncülük elde eden Fatma Maraşlı, başarısını devam ettirmek istiyor.

Sağlık memuru olan babasının spor müsabakalarında görev alması dolayısıyla birçok spor dalını deneyimleyen Fatma Maraşlı, okçuluk branşında yükselmeye karar verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Kulübü sporcusu Fatma Maraşlı, 3 yıl önce de milli takıma seçildi.

Fatma Maraşlı, AA muhabirine, Mete Gazoz'dan çok şey öğrendiğini belirterek, "Çin'de Mete ağabeyle 16 Mayıs 2023'te karma takımda bronz madalyanın sahibi olduk. Bu da benim için çok güzel bir deneyim oldu. Büyükler milli takımında ve dünya klasmanında ilk yılımdı. O yarışmada bir şeylerin olacağına inancım tamdı. Bu da Mete ağabeyle üçüncülük olarak karşıma çıktı. İlk dünya klasmanındaki büyükler derecemi onunla birlikte almaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Fatma Maraşlı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 13 ülkenin katılımıyla Antalya'da düzenlenen Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Turnuvası'nda da takımıyla ikincilik elde ettiğini hatırlattı.

"Bu yıl bir kelime olsa benim için 'Deneyim' olurdu"

Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'nda da başarıyı hedeflediğini aktaran Fatma Maraşlı, şunları kaydetti:

"Büyükler klasmanındaki ilk senemde birçok yarışmaya ilk defa katılmış oldum. O yüzden bu yıl bir kelime olacak olsa benim için 'Deneyim' olurdu. Mete Gazoz da gerçekten çok iyi bir okçu. Onunla birlikte ok atmak, aynı podyumu paylaşmak, birlikte antrenman yapmak çok değerli. Ben de olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyorum."

Çömez: "Fatma sakatlığına rağmen milli takıma girmeyi başardı"

Kayseri Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Kulübü Sorumlusu Antrenör Emre Çömez, Fatma Maraşlı ile 2019 yılında tanıştığını dile getirdi.

Milli takıma girebilmesi için Fatma Maraşlı ile 2 yıl yoğun antrenman yaptıklarını anlatan Çömez, "Çalışmalara başladığımızda malzeme ve teknik olarak eksikleri vardı. Önce teknik ardından da kulüp olarak malzeme eksiklerini giderdik. Bu süreç içerisinde de tüm yarışmalara katıldık. Fatma sakatlığına rağmen bu yıl A Milli Takım'a tekrar girmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Çömez, milli sporcunun azimli ve başarılı olduğunu vurgulayarak, "Bizim planlarımızın dışında asıl Fatma'nın azmi ve disiplini başarıyı getirdi. Biz her sporcuya aynı bilgi ve emeği vermeye çalışıyoruz. Çok istekli olanlar ve bu işi kafaya koyanlar başarıyor. Fatma da onlardan biri. Şu an Fatma ile asıl hedeflerimize ulaşmış değiliz. Şimdiki hedefimiz 2024 Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat için kota elde etmesi." değerlendirmesinde bulundu.