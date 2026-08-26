Düzce'de Okçuluk Türkiye Şampiyonası Başladı

Okçulukta "13-15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası" Düzce'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Şıralık mevkisindeki Düzce Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek şampiyonanın açılış seremonisi yapıldı.

Seremoninin ardından 11 yaş altı erkekler klasik yay kategorisinde sıralama atışlarına geçildi.

Toplamda 3 seri deneme atışından sonra 11 yaş altı sporcular, hem bireysel hem de takım halinde dereceye girmek için mücadele etti.

Şampiyonanın öğleden sonraki bölümünde ise 11 yaş altı kızlar kategorisinde atışlar yapılacak.

Turnuvaya 47 ilden 156 kulüp ve 1404 sporcu katılıyor.

Kaynak: AA