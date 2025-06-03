Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. Ayağı Antalya'da Başlıyor
Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı yarın Antalya'da başlayacak. Türkiye, klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 15 milli sporcu ile yarışacak. Milli okçular, önceki ay Şanghay'da 4 madalya kazanarak dikkat çekti.
Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, yarın Antalya'da başlayacak.
Organizasyon, klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak.
Türkiye'yi, 4-8 Haziran tarihlerindeki kupada, klasik yayda 8, makaralı yayda 7 isim temsil edecek.
Milli okçular, 6-11 Mayıs tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.
Antalya'daki organizasyonda madalya mücadelesi verecek 15 milli sporcu şöyle:
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış
Kadınlar klasik yay: Fatma Maraşlı, Gizem Özkan, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat
Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin
Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun, Öznur Cüre Girdi, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva