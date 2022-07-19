Okçular Vakfı, KKTC'de bayrak yürüyüşüne katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barış ve Özgürlük Bayramı'nda bayrak yürüyüşü düzenlendi. Yavru Vatan'da düzenlenen Okçuluk Kupası'na katılan okçular, bayrak yürüyüşünde de KKTC'yi yalnız bırakmadı.

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün iş birliğiyle KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası'nda dün akşam Lefkoşa'da bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükleçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yunus Emre Vakfı Başkan Yardımcısı Kutalmış Yalçın, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşten önce bir konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçen yıl ilki yapılan Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası ile KKTC'li gençlere, sporculara uygulanan ambargoya karşı koyduklarını dile getirdi. Tatar, "Bu yıl da 14 farklı ülkeden sporcuların bizlerle beraber olması, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına destek vermesi, bizim gençlerimizin ve sporcularımızın üzerinde uygulanmakta olan haksız kısıtlamalar, engellemeler ve ambargolara karşı ortaya koydukları irade bizleri mutlu etti' dedi.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise konuşmasında şunları söyledi:

"Bir bayram heyecanını birlikte yaşıyoruz. Gökyüzünde ay yıldızlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının dalgalanması için elimizden ne geliyorsa yapacağız dedik. Bunun için iki yıldır Barış ve Özgürlük Bayramı'nda okçuluk kupasın düzenliyoruz. Bu yıl da 14 ülkeden 28 sporcunun katılımıyla 'KKTC'de spora, ambargoya hayır' diyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Bir tarafta Türk bayrağı, diğer tarafta KKTC bayrağı. Çünkü merhum Alparslan Türkeş'in 'Hepiniz bir Türk bayrağısınız bayrağı lekelemeyin' vasiyetine uyduk ve bayrağımızla yürüdük. Rauf Denktaş'ın aynı şekilde Fazıl Küçük'ün bize emanet ettiği haklı KKTC davasında buradayız ve burada olacağız. Bugün sayın liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederken KKTC'de eşit, egemen, bağımsız bir KKTC devleti için mücadele eden Ersin Tatar ile birlikte davamız bir, bayrağımız bir, vatanımız bir diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz."

Katılımcılar mehteran takımı eşliğinde, Türkiye ve KKTC bayraklarıyla, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünden Sarayönü Meydanı'na kadar yürüdü.

KKTC'nin Girne kentinde düzenlenen II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası'na 14 ülkeden 28 yarışmacı katıldı. Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün iş birliğiyle KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen kupada, kadınlarda KKTC'den Hafsa Altunbaş, erkeklerde ise Polonya'dan Andrzej Graniak birincilik ödülünü aldı.

Kupa, 20 Temmuz Çarşamba günü, Türk Yıldızları'nın gösterisi, okçuluk deneyimleme etkinliği ve Arslanbek Sultanbekov konseriyle sona erecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor