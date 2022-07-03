Okan Buruk'un yardımcısı belli oldu! Ismael Garcia Gomez imzayı atıyor
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcı antrenörünün kim olacağı netlik kazandı. son olarak Serie A ekiplerinden Udinese'de çalışan İspanyol Ismael Garcia Gomez, Buruk'un yeni yardımcısı oldu.
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk teknik ekibi şekillendirmeye devam ediyor. Deneyimli hocanın yeni yardımcısı da belli oldu.
SON OLARAK UDINESE'DE ÇALIŞTI
Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk'un yardımcısı, İspanyol Ismael Garcia Gomez oldu. 34 yaşındaki Garcia, son olarak Serie A ekiplerinden Udinese'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.
GOMEZ'IN PRO LİSANSI BULUNUYOR
İspanyol teknik adam kariyerinde daha önce Deportivo, Mallorca, Hospitalet, Asteras Tripoli ve Udinese takımlarında görev yaptı. 34 yaşındaki Garcia Gomez'in UEFA-Pro Lisans'ı bulunuyor.
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