Okan Buruk'un yardımcısı belli oldu! Ismael Garcia Gomez imzayı atıyor

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk teknik ekibi şekillendirmeye devam ediyor. Deneyimli hocanın yeni yardımcısı da belli oldu.

SON OLARAK UDINESE'DE ÇALIŞTI

Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk'un yardımcısı, İspanyol Ismael Garcia Gomez oldu. 34 yaşındaki Garcia, son olarak Serie A ekiplerinden Udinese'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Ismael Garcia Gomez

GOMEZ'IN PRO LİSANSI BULUNUYOR

İspanyol teknik adam kariyerinde daha önce Deportivo, Mallorca, Hospitalet, Asteras Tripoli ve Udinese takımlarında görev yaptı. 34 yaşındaki Garcia Gomez'in UEFA-Pro Lisans'ı bulunuyor.

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