Okan Buruk'un yardımcısı belli oldu! Ismael Garcia Gomez imzayı atıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okan Buruk'un yardımcısı belli oldu! Ismael Garcia Gomez imzayı atıyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcı antrenörünün kim olacağı netlik kazandı. son olarak Serie A ekiplerinden Udinese'de çalışan İspanyol Ismael Garcia Gomez, Buruk'un yeni yardımcısı oldu.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk teknik ekibi şekillendirmeye devam ediyor. Deneyimli hocanın yeni yardımcısı da belli oldu.

SON OLARAK UDINESE'DE ÇALIŞTI

Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk'un yardımcısı, İspanyol Ismael Garcia Gomez oldu. 34 yaşındaki Garcia, son olarak Serie A ekiplerinden Udinese'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Okan Buruk'un yardımcısı belli oldu! Ismael Garcia Gomez imzayı atıyorIsmael Garcia Gomez

GOMEZ'IN PRO LİSANSI BULUNUYOR

İspanyol teknik adam kariyerinde daha önce Deportivo, Mallorca, Hospitalet, Asteras Tripoli ve Udinese takımlarında görev yaptı. 34 yaşındaki Garcia Gomez'in UEFA-Pro Lisans'ı bulunuyor.

Haberler.com - Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title