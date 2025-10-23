Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Mücadelenin 3. dakikasında ağları sarsan Victor Osimhen, Galatasaray tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken golünü atan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

NİHAN AKKUŞ TRİBÜNDEYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin zaferi kadar teknik direktör Okan Buruk'un özel hayatı da maç sonrası gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Buruk ile yeniden barıştığı öğrenilen eski eşi Nihan Akkuş, karşılaşmayı tribünden takip etti.

"MÜTHİŞ, BENCE O UZAYLI OLABİLİR"

Maçın ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Akkuş, hem tahmininin tuttuğunu esprili bir dille değerlendirdi. "Ben demiştim 3-1 diye," diyen Nihan Akkuş, "Çok mutluyum. Müthiş, bence o uzaylı olabilir." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Nihan Akkuş'un bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Akkuş'un neşeli halleri ve pozitif enerjisine dair yüzlerce paylaşım yaparken, "Galibiyetin en renkli yorumu Nihan Akkuş'tan geldi" yorumları dikkat çekti.