Haberler

Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 10 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 11. derbisine çıkacak.

2022 yılında Galatasaray'ı çalıştırmaya başlayan Buruk, Fenerbahçe ile oynadığı 10 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam, diğer mücadelelerde ise 3 defa berabere kalırken, 2 kez de mağlup oldu.

Fenerbahçe ile 23 kez karşılaştı

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:

10.01.2026

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 (Süper Kupa)

01.12.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

AK Partili belediyeye şafak operasyonu! 47 kişi gözaltında

Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı

Piyasalarda Hürmüz gerilimi! 2 hafta sonra korkulan oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı

Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı
Spor giyim devi Nike yaklaşık 1400 kişiyi işten çıkaracak

Spor giyim devinden kritik karar! Yüzlerce kişiyi işten çıkaracak