Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor

Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor
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Stefano Pioli'nin görevden alınmasının ardından Al Nassr'ın öncelikli adaylarından biri Jorge Jesus oldu. Suudi ekibi, Jorge Jesus ve menajeriyle görüşmelere başladı. Al Nassr, teknik direktör adaylarının en üst sırasına Okan Buruk'u da eklemiş ancak sonuç alamamıştı.

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nassr, Stefano Pioli'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışında sürpriz bir isme yöneldi.

OKAN BURUK OLMADI

Footmercato'nun haberine göre; Al Nassr, Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk'u takımın başına getirmek istemiş ancak deneyimli teknik adam tercihini Sarı-kırmızılı takımdan yana kullanmıştı. Bu doğrultuda Suudi ekibi, rotasını Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'a çevirdi.

JORGE JESUS İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haberde, Al Nassr kulübü yetkililerinin Jorge Jesus ve menajeriyle resmi görüşmelere başladığı ifade edildi. Portekizli çalıştırıcının da Suudi ekibinde çalışmaya sıcak olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE'DEN SONRA ARABİSTAN'A GİTTİ

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Türkiye macerasının ardından Al-Hilal'in başına geçti ve ligde namağlup şampiyonluğa uzandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıXkişi:

Cemre hanımın yazarlık becerisi haberciliğinden iyi :D Edebiyat alanında daha başarılı bir kariyer sizi bekliyor bence. Ya da iyi bir gs taraftarı sadece :)

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