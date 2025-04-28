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Okan Buruk, Türk futbol tarihine geçti

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki 300. maçını yöneterek Türk futbol tarihine geçti. 51 yaşındaki teknik direktör, 300 maçta 160 galibiyet elde ederek Süper Lig tarihinde en fazla galibiyeti bulunan üçüncü teknik direktör oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda 5 puanlık farkı korudu.

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde 300. Süper Lig maçına çıktı. 51 yaşındaki teknik direktör, 300 maçta 160 galibiyet elde etti.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Opta verilerine göre Okan Buruk, Süper Lig tarihinde 300'üncü maçını tamamladığında en fazla galibiyeti bulunan üçüncü teknik direktör konumunda bulunuyor.

Okan Buruk'tan daha fazla galibiyet alan iki teknik direktör var. Fatih Terim, 300 maçta 180 galibiyet ile ilk, Mustafa Denizli 175 galibiyet ile ikinci sırada.

Okan Buruk, Türk futbol tarihine geçti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMevlüt:

Bunu da kendisine bu galibiyeti veren Arda ile mi kutladı

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Haber Yorumlarısivri biber:

ahh mevlüt ahh kendi maçlarına bakmıyorsun hatay sporda düştü belki bodrumda düşecek seneye 12 puan gitti sizin :)

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Haber YorumlarıAlp AY:

ARDA İLE KUTLAMASI İRONİK

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Zıpzıp BOKanın ağlaya zırlaya lig bitirdi. bunu başarı olarak sayıp inanan sadece kendi trol kitlesidir. Monkey BOKan

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