Okan Buruk, Türk futbol tarihine geçti

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda 5 puanlık farkı korudu.

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde 300. Süper Lig maçına çıktı. 51 yaşındaki teknik direktör, 300 maçta 160 galibiyet elde etti.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Opta verilerine göre Okan Buruk, Süper Lig tarihinde 300'üncü maçını tamamladığında en fazla galibiyeti bulunan üçüncü teknik direktör konumunda bulunuyor.

Okan Buruk'tan daha fazla galibiyet alan iki teknik direktör var. Fatih Terim, 300 maçta 180 galibiyet ile ilk, Mustafa Denizli 175 galibiyet ile ikinci sırada.