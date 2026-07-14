Okan Buruk: Takıma katkı sağlayacak oyuncu transfer etmek istiyoruz

Okan Buruk : Genelde her şey çıkıyor. Kiminle görüşsek çıkıyor. O konuda kimsenin duymadığı diye bir şey diyemeyeceğim. Oyun anlamında takıma katkı sağlayacak oyuncu transfer etmek istiyoruz. Dünya Kupası, transfer dönemini geciktiren unsurlardan birisi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı