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Okan Buruk: Takıma katkı sağlayacak oyuncu transfer etmek istiyoruz

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer görüşmelerinin gizli kalmadığını ve takıma katkı sağlayacak oyuncular almak istediklerini belirtti. Dünya Kupası'nın transfer dönemini geciktirdiğini ifade etti.

Okan Buruk : Genelde her şey çıkıyor. Kiminle görüşsek çıkıyor. O konuda kimsenin duymadığı diye bir şey diyemeyeceğim. Oyun anlamında takıma katkı sağlayacak oyuncu transfer etmek istiyoruz. Dünya Kupası, transfer dönemini geciktiren unsurlardan birisi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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