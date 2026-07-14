Okan Buruk: Takıma katkı sağlayacak oyuncu transfer etmek istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer görüşmelerinin gizli kalmadığını ve takıma katkı sağlayacak oyuncular almak istediklerini belirtti. Dünya Kupası'nın transfer dönemini geciktirdiğini ifade etti.
Okan Buruk : Genelde her şey çıkıyor. Kiminle görüşsek çıkıyor. O konuda kimsenin duymadığı diye bir şey diyemeyeceğim. Oyun anlamında takıma katkı sağlayacak oyuncu transfer etmek istiyoruz. Dünya Kupası, transfer dönemini geciktiren unsurlardan birisi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı