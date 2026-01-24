Haberler

Okan Buruk, taraftarlara 3'lü çektirdi
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçını 3-1 kazanarak galibiyetini taraftarlarıyla kutladı. Teknik Direktör Okan Buruk, taraftarların isteği üzerine onlarla birlikte 3'lü çektirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda müsabakayı takip eden taraftarların yanına giderek galibiyeti beraber kutladı. Taraftarlar ilk olarak mücadelede 2 gol atan Gabriel Sara ve kaleci Uğurcan Çakır'ın 3'lü çektirmesini istedi. İki futbolcu da taraftarların yanına giderek 3'lü çektirdi.

Daha sonra Galatasaraylı taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk'u tribüne çağırdı. Buruk, taraftarların isteklerini kırmadı onların yanına gitti ve 3'lü çektirdi. Taraftarlar ayrıca Okan Buruk'a sarı-kırmızılı atkı verirken, Buruk da atkıyı boynuna katkı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
