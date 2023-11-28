Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi! Davinson Sanchez, haftalarca yok

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile kozlarını paylaşacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, takımdaki sakat futbolcular hakkında bilgi verdi.

"2-3 HAFTA YOK"

Alanyaspor maçında sakatlanan ve durumu en çok merak edilen Davinson hakkında konuşan Buruk, " Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz" dedi.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Rakip takımdaki futbolculara değinen başarılı antrenör, "Rasmus Hojlund ve Anthony Martial çok iyi oyuncular. Kim oynarsa oynasın, yüksek performans göstereceklerdir. Bireysel hazırlığımız yok. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Bireysel önlem almayacağız. Manchester United maçında kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmak için planlarımız var. Rakibe zorluk çıkarabilmek için oyuncu ve planlarınız oluyor. Bunları oyuncularımıza göstereceğiz ve maça hazır şekilde çıkacağız" şeklinde konuştu.