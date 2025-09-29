Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda buldu.

"BUNU BAŞARACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ifade eden Buruk, "Çok iyi ve formda takıma, son maçını kaybetse de, son maçında iyi oynamasa ve pozisyon verse de lige ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayan bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız bu tür maçları, bu sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız ve Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Kendi sahamızda bu tür maçları şiddetli baskıları yapmamız gerekiyor, hissettirmemiz gerekiyor. Rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte bunu başaracağımızı biliyoruz" dedi.

Sert bir maç oynayacaklarının bilincinde olduklarını belirten Buruk "Çok maç oynadık bu tür. Benim 4. senem ve oynadığımız en sert maçlardan biri bu olacak. Çok önemli, başarılı bir takım ve başarılı bir hoca. Biz de kendi planlarımızla sahada olup en iyisini yapmak istiyoruz." dedi.

"DURUMUNA BAKIP KARAR VERECEĞİZ"

Sakatlığı bulunan yıldız golcü Osimhen hakkında da konuşan Buruk, "Victor antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi pozitif. Bugünkü durumuna bakıp karar vereceğiz" dedi.