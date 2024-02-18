Üye Girişi
Haberler

Okan Buruk'tan maç sonu bomba açıklama: Fenerbahçe maçına şampiyon çıkmak istiyoruz

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Ankaragücü galibiyeti sonrası yaptığı değerlendirmede hedeflerinin Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıkmak olduğunu söyledi.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü galibiyeti sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KRİTİK MAÇTI"

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Maçı çok istedik. Çok kritik bir maçtı. Liderliği geri almak için iyi bir başlangıca ihtiyacımız vardı. Rakibimiz, uzun süredir seyircili maç oynamıyordu. Bizim maça golle başlamamız oyunu bize yöneltti. Çok erken ikinci golü bulduk. Biz yükseldik, rakip ise psikolojik olarak aşağı gitti. Oyun anlayışımızı devam ettirdik. Baskılar, topa sahip olma, oyun kurma, pozisyonlar... Çok iyi bir ilk yarıydı. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Rakibin de pozisyonları vardı. Ankaragücü iyi bir takım. Maça iki golle başlayınca rakibin oyununu kırmış olduk. Üstün tarafdık" dedi.

"F.BAHÇE MAÇINA ŞAMPİYON ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonluk yarışına değinen başarılı antrenör, "Bu yarış devam ediyor. Daha çok maç var. Kimin nerede puan kaybedebileceği belli değil. Beklemediğiniz yerde puan kaybedebiliyorsunuz. Rakibin puan kaybetmesini beklediğinzi maçta kaybetmiyor. Ne olacağı belli değil. Biz kazanarak gitmek istiyoruz. Ben oyuncularıma hep bunu söylüyorum. Tüm maçları kazanmalıyız. Sondan 1 hafta önce oynanacak derbide mi belli olacak? Hedefimiz Fenerbahçe maçına şampiyon çıkmak. Bunu hayal ediyoruz, istiyoruz. İki takım da bunu hayal ediyor. Aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Galatasaray Okan Buruk Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 18 Şubat dün gece deprem mi oldu? Gobi Çölü nerede, hangi kıtada? Gobi Çölü hangi ülkede ve kıtada yer almaktadır? Nereden Çıktı Bu Velet oyuncuları kimdir? Nereden Çıktı Bu Velet oyuncu kadrosu! RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı 2024? YAZ TATİLİ KISALIYOR MU 2024 SON DAKİKA! Okullarda yaz tatili kaç gün olacak? MEB açıkladı! Filistin halkının toprak sattı mı? Filistinliler tarihte hiç toprak sattı mı? Survivor Mustafa Kemal kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi? İrfan Değirmenci nereden aday? İrfan Değirmenci hangi partiden, nerenin adayı oldu 2024? 24 ŞUBAT KANDİL Mİ? 24 Şubat Cumartesi günü ne kandili, hangi kandil? 2024 dini günler takvimi! Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS maçı bitti mi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram'da sorun mu var? 18 Şubat İnstagram ne oldu? ÜMRANIYESPOR – EYÜPSPOR CANLI: Ümraniyespor – Eyüpspor maçı nereden, nasıl izlenir? Ümraniyespor Eyüpspor canlı yayın linki! ANKARAGÜCÜ – GALATASARAY CANLI: Ankaragücü – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Galatasaray canlı yayın linki! Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Gürhan Albayrak kimdir? Gürhan Albayrak hayatı ve biyografisi! Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?
1000

Yorumlar (3)

Mustafa Kaya:

şampıyon galatasaray niyemi fener trabzonun eline düştü yine

6
3
yanıtYanıtla
Benim Kkk:

Trabzonsporlu olarak trabzon kimlik kaybi yasiyor hmFenere karsi hic sansi yok elinizi rahatlatip kurtaran trabzon mu olsun sizin ne faydaniz oldu trabzona zarardan baska fener bize karsi durust ve dost bir takimdir. Galatasaray karsisinda ne oynadi ise fenerede ayni oyun devam bu yil beklentisi yok neden cabalasin ki

yanıt1
yanıt1
Emre Evren:

Ruyanda görürsün okan bey

1
5
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title