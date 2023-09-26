Okan Buruk'tan kaçan penaltıya ilk yorum: Kendilerinin bir özgüveni var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, penaltı kaçırma durumuna değindi. Oyuncularının aldıkları sorumluluğa saygı duyduğunu belirten Buruk, "Penaltı kaçabilir. Oyuncularımın orada aldıkları sorumluluğa saygı duyuyorum. Geçen seneden beri bunu duyuyorduk. Kendilerinin bir özgüveni var. Penaltı atılabilir, kaçabilir. Ben oyuncularımın yanındayım" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları İstanbulspor mücadelesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"GEÇEN SENEDEN BERİ BUNU DUYUYORDUK"

Kaçan penaltı hakkında konuşan Buruk, "Penaltı kaçabilir. Oyuncularımın orada aldıkları sorumluluğa saygı duyuyorum. Geçen seneden beri bunu duyuyorduk. Kendilerinin bir özgüveni var. Penaltı atılabilir, kaçabilir. Ben oyuncularımın yanındayım" ifadelerini kullandı.

"RAKİBE SAYGISIZLIK DEĞİLDİ"

Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Icardi daha önce bunu yapmıştı ve tekrarlamak istedi. Oyuncularımın kararına saygı duyuyorum. Penaltı atılır, kaçırılır. Oyuncularımın yanındayım. Hiç önemli değil. Şu da yanlış anlaşılmasın; rakibimize saygısızlık değildi bu. Geçen sene daha zorlu maçlarda bunu denemek istediler. Bu onların düşünceleriydi. Aslında doğru da yaptılar ama son vuruş dışarı gitti. Penaltı direkt vuruşta da kaçsa üzülüyorsun. Aynı üzüntü. Önemli olan kendilerine özgüvenleri. Mauro Icardi, sonra attığı golle takımına maçı kazandırdı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi'nin yerde kaldığı pozisyon sonucunda bir penaltı kazanmıştı. Sonrasında Icardi, vuruş için topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Topun başına geçen Aktürkoğlu, pas olarak topu yanına bırakırken hareketlenen Mauro Icardi, vuruşunu yaptı fakat kaleyi bulamadı. Galatasaray, bu penaltı vuruşundan ilginç bir şekilde yararlanamamış oldu.