Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a açık kapı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında Sky Almanya muhabirinin sorularına cevap verdi.

İLKAY GÜNDOĞAN'A AÇIK KAPI

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın iyi bir Galatasaraylı olduğunu dile getiren Okan Buruk, ''İlkay sadece çok iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda çok iyi bir insan. Futbol hakkında çok düşünüyor. Manchester'da bir yıllık sözleşmesi var. Sanırım bu sözleşmeyi orada yerine getirecek. Ilkay Gündogan'ı seviyoruz ve Galatasaray'ı çok sevdiğini de biliyoruz.'' diyerek transferde açık kapı bıraktı.

KALECİ TRANSFERİ

Kaleci transferine de değinen Okan Buruk, ''Çok uzun bir kaleci listemiz var. Ter Stegen ve Ederson'un kulüpleriyle olan sözleşme durumları elbette önemli bir rol oynuyor. Öncelikle tüm bunlar netleşmeli, sonra sonraki adımları konuşabiliriz.'' yorumunda bulundu.