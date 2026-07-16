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Okan Buruk: "Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya devam edecektir"

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye veda ederek, onun camiada unutulmaz izler bıraktığını ve her zaman Galatasaray'ı gururla temsil edeceğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye veda etmenin zor olduğunu belirterek, "Galatasaray ailesi olarak bugün çok özel bir futbolcuya veda ediyoruz ancak biliyorum ki Mauro Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya ve dünyanın her yerinde kulübümüzü gururla temsil etmeye devam edecektir. Seni çok seviyoruz kral" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vedalar her zaman zordur ama Galatasaray tarihine adını yazdırmış, son 4 yılda birlikte kupalar kazanıp ligi domine ederek, önemli rekorlar kırdığımız bir futbol ikonuna veda etmek benim için daha zor oluyor. Bir nesli sarı-kırmızılı renklere gönülden bağladığın, taraftarlarımızın aşkı olduğun ve camiamızda unutulmaz izler bıraktığın için hem Galatasaray Teknik Direktörü hem de bir Galatasaray taraftarı olarak sana teşekkür ediyorum. Galatasaray ailesi olarak bugün çok özel bir futbolcuya veda ediyoruz ancak biliyorum ki Mauro Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya ve dünyanın her yerinde kulübümüzü gururla temsil etmeye devam edecektir. Seni çok seviyoruz kral." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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