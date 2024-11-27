Üye Girişi
Haberler
Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

 Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

 Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar
Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz

Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, i AZ Alkmaar maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, Hollandalı bir gazetecinin "Fırtına yarın bitiyor, içiniz rahat olabilir" sözlerine gülerek "Biz zaten hafta sonu da fırtınalı bir bölgede maç oynadık" cevabını verdi. Öte yandan deneyimli teknik adam, Hakim Ziyech'in sözleşmesinde maç sayısına ilişkin bir madde olduğunu belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ BÜTÜN MAÇLARI KAZANMAK"

AZ Alkmaar hakkında konuşan Buruk, "Fenerbahçe ile oynadılar, o maçı takip etmiştik. Sakatları vardı ama çoğu iyileşti. Bize daha hazır bir kadro ile çıkacaklar. İyi bir takımla oynayacağız, bizim hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak" dedi.

HOLLANDALI GAZETECİ'YE BOMBA YANIT

Hollandalı bir gazetecinin "Fırtına yarın bitiyor, içiniz rahat olabilir" sözlerine cevap veren teknik direktör Okan Buruk, "Biz zaten hafta sonu da fırtınalı bir bölgede maç oynadık" cevabını verdi.

"MERTENS HER YIL DAHA DA GENÇLEŞİYOR"

Oyuncuları hakkında görüşlerini belirten 51 yaşındaki çalıştırıcı "Dries Mertens her yıl daha da gençleşiyor. Saha içi, saha dışı katkısı çok önemli. Ziyech de şampiyonluğumuzda önemli bir katkı yaptı. Sakatlıkları oldu ama oynamak için elinden geleni yapıyor. Onları çok seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZIYECH'İN SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR"

Hakim Ziyech'in sözleşmesinde madde olduğunu belirten Buruk, "Hakim Ziyech için bir oynama sayısı var bizde, geçen sene de böyleydi. Oynama sayısını doldurursa 1 sene daha devam ediyor. Geçen sene önemli rolü vardı. İyi çalışıyor, o iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez" dedi.

"ÇOK FAZLA JOKER OYUNCUMUZ VAR"

Takım planlamasıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam "Çok fazla joker oyuncumuz var. Yunus, Barış, Sallai... Yarın için de böyle bir düşüncemiz var. Milli takımda da bu şekilde kullanılıyor. Yunus'u önde hücumda önemli bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu belli oldu
img

RTÜK'ten 4 diziye ceza
img

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

PSV Shakhtar Donetsk CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Monaco Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mauro Icardi avukatı kim, avukatı ile sevgili mi oldu (Angela Burgos)? TRT Spor canlı izle! MONACO BENFİCA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Liverpool Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Debrecen nerede, hangi ülkede? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11'leri açıklandı mı? AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? Slavia Prag Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı? Diyarbakır okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Diyarbakır'da okul yok mu (Diyarbakır Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.