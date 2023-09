Okan Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması: Dinlendirmek istedik

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor maçında kadroda olmayan Hakim Ziyech hakkında açıklama yaptı.

"DİNLENDİRMEK İSTEDİK"

49 yaşındaki çalıştırıcı, "Bugün de birkaç değişiklik yaptık. Hakim'in çok önemli bir şeyi yok ama dinlendirmek istedik. Uzun süre oynamamıştı, üst üste oynadı daha sonra. Statüden gereği giremeyen oyuncular var. Onun yanında Nelsson'un eşi doğum yaptı. O da bugün kulübede. İhtiyaç olduğunda oynayabilecek durumda" dedi.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Sözlerine devam eden Buruk, "Her maç çok önemli. İstanbulspor, oynamaya çalışan bir takım. Teknik direktör değişikliği oldu. Bizim düşüncelerimiz daha farklıydı. Bu değişimle birlikte 3 oyuncu değişti. Onları oyun içerisinde göreceğiz. Ne yaptıklarını göreceğiz. Ama biz Galatasaray gibi oynamaya çalışacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Ama bu ligde her takımın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.