Okan Buruk'tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-3 kazandıkları Elfsborg maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"8-9 GOL ATABİLİRDİK"

Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"3-4-1-2 sistemiyle Elfsborg'a hazırlandık. Onların 3-4-3 oynayacağını düşünüyorduk, genel planlarımız tuttu. 8-9 gol rahatça atabilirdik. 3-2 olunca korkulu dakikalar ortaya çıkabiliyor. Dizilişi ve topa sahip olmayı kaybetmedik. 4-2 yaptık ama sonra bir hata yapınca, 4-3 oldu. Oyundan genel olarak mutluyum, yediğimiz goller dışında. İlk defa 3-4-1-2 oynadık ve iyi bir iş çıkardık.

"TARAFTARLARA CHECK-UP TESTİ YAPTIK"

İlk yarı fazla pozisyon vermedik. Rakibimiz bütün maç uzun topla oynadı. Biz hep pasla çıkan, pası deneyen takımız. Son iki lig maçında gol yememiştik. Bugün yediğimiz gollerde şanssızlık da oluyor. Barış'ın el pozisyonu mesela... Onun dışında attığımız goller beni mutlu ediyor. Ligde ve burada 3 gol ortalamasıyla gidiyoruz. Bu da ne kadar etkili olduğumuzu gösteriyor. RFS maçında da 2-3 pozisyon verdik ama hepsi gol oldu. Bugün de aynı şekilde. Buralarda biraz daha dikkatli olmamız lazım. Daha iyisini yapacak kalitemiz var. Bu hatalar yorgunlukla da birleşebiliyor ama oyuncularımın performansından memnunum. Çok fazla pozisyona girdik. İyi bir oyun seyrettirdik. Stada gelen taraftarımızı mutlu ettik. Ama 3 tane yediğimiz golle, check-up testi yaptık yine bizi seyredenlere. Bunları yapmadan, ilk yarıdaki oyun ve skor gibi, skorları da korumak gerekiyor.

"TÜRK TAKIMLARININ GÜCÜNÜ GÖSTERDİK"

Bence sonlara doğru takım düşmüyor, ayakta kaldık top ve oyun bizdeydi. Türk takımları ile Avrupa takımları arasında fark olduğuna inanmıyorum. Geçen sene Manchester United ve Bayern Münih örnekleri var. Türkiye Ligi ve Türk takımları da güçlü. Sezon başları zor oluyor, sonra bu dönemde üstünlüğümüzü ortaya koyuyoruz. İsveç takımları fiziksel olarak güçlü ama onların her anlamda üstüne çıktık. Türk takımlarının gücünü gösterdik.

"SAVUNMA TAKIMI DEĞİLİZ"

Savunma takımı değiliz. 10 kişi geride bekleyen bir hoca değilim! Hep önde oynadık, hep atak oynadık, hep riskli oynadık, bu böyle devam edecek. Niye çok gol yediğimizi sorabilirsiniz ama maçın geneline bakmak lazım. Altı hücumcuyla oynadık, önemli olan pozisyon üretmemizdi. Ligde de konsantrasyon azalınca sorun yaşıyoruz. Rigas maçında da bunu yaşadık. Rakibi önemsemediğimizde gol yiyoruz.

YUNUS AKGÜN'ÜN PFDK'YA SEVKİ

Yunus Akgün'ün sevkine şaşırdık. Daha önce de şaşırdık, yine şakınız. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Yunus'un ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve ortada ceza alacak bir şey yok. Kurul karar verecek, saygılıyız. Sadece Galatasaraylı oyuncular bunu yaşıyor.

"TFF'YE, BAŞKANA VE KURALLARA GÜVENİYORUZ"

Çok fazla hakem hatası yaşıyoruz. Trabzonspor ve Galatasaray çok fazla hakem hatasına maruz kaldı. En çok Trabzonspor ve biz bunu yaşıyoruz. Güveniyoruz, saygı duyuyoruz. Teknik adam olarak sahada kalmak istiyorum. Birileri istedi diye sevk yapılması herkes için sıkıntı. Yarın öbür gün ben de isteyeceğim, herkes isteyecek. TFF'ye, başkana ve kurullara güveniyoruz. Kararlarına saygı duyuyoruz."