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Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebine yanıt

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yabancı hakem talebine yanıt verdi. Türk hakemlerine güvendiğini belirten Buruk, "Biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Türk hakemlerinin en iyisini yapabileceğini biliyoruz. Bazen Türk hakemlerinin hakkı yeniyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın bizim Türk hakemlerimiz çok daha iyi" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GOL YEMEDEN KAZANMAK ÖNEMLİ"

Mücadeleyi değerlendiren antrenör, "Son 6 günde 3 maç oynadık. 10 günde 4 maç oynadık. Yorgun ve eksik Galatasaray. Bütün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Dün de toplantı yaptık ve beraber yemek yedik. Birliğimizi, inancımızı ve taraftara olan borcumuzu anlattık. İyi konsantre oldular. Oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bir, iki pozisyon verdik. 1-0 kazanmak önemli, gol yemeden kazanmak önemli. Rakibimizin ikinci yarı hamleleri oldu. Çok net pozisyonlar vermedik. Doğru sonlandırma yapsaydık maçı erken bitirebilirdik. Beşiktaş deplasmanı çok zorç Muhteşem bir taraftar var. Benim oyuncularım bu tür atmosferlerde çok daha iyi oluyor. Bizi desteklemeye gelen muhteşem taraftara da teşekkür ediyorum. Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Takımım bazen iyi maçlara daha iyi hazırlanıyor, bazen de rakibimize göre oyun hızını azalttığı zamanlar da oluyor. Hoca olarak hepsini en iyi şekilde hazırlamak istiyorum. Bu statta Galatasaray'ın ilk galibiyeti, bu da hayırlı olsun. Şampiyonluk yolunda kazanmak istiyorduk. 10 maç kaldı. Her oynadığımız maç zor olacak. Tek maç haftasına geçtik. Daha iyi hazırlanacağız. Kadromuz tamamlandığında daha iyi olacağız. Bazı bölgelerde kısıtlıyız. Kaan'ı kullandık, Barış'ıda kullandık. Icardi bugün yüzde 100 ile oynamadı, saha içinde liderlik yaptı. Sahada olup mücadele vermeyi seçti. Takım olarak iyi bir takım olduğumuzda daha iyi olacağız. Büyük takımlarda egolar bazen çok fazla olabiliyor. Burada en önemli şey Galatasaray'ın başarısı. Son 10 haftaya girdik daha da fazlasını yapmamız gerekiyor" dedi.

"TÜRK HAKEMLERİ DAHA İYİ"

Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yabancı hakem isteğine de değinen Buruk, "Fenerbahçe'nin yabancı hakemle ilgili talebi olmuş. Farklı bir düşünce, hesap mı var bilemiyoruz. Biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Türk hakemlerinin en iyisini yapabileceğini biliyoruz. Dünyada birçok yerde yabancı hakem yer alıyor. Bazen Türk hakemlerinin hakkı yeniyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın bizim Türk hakemlerimiz çok daha iyi. Onların da güvene ihtiyacı var" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk Süper Kupa Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Şükrü Polat:

Ya Okan bi bas git boyun kadar açıklama yapiyo hakemsiz Avrupada gördük sizi. Algı yapmayı ne seviyo bu seviyesizler

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Mustafa Kaya:

okan haklı kardeş FB havlu attı

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Ünsal Erol:

İşinize öyle geliyor niye yabancı hakemler dorbil geçmiyor mu cokmu korktun sen yani Türk hakemleri olmasa maç kazanamayız demek istemiş

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Korhan KILIÇ:

Fenerbahçenin disinda tutulacak tek takım Beşiktaş takimidir..fenerbahceli olarak arada bir besiktaş maçlarına giderim bugün gittiğim gibi...Galatasaray küme dusmeyi hakeden bir takim...Okan buruk teknik direktör değil...dikkat edin maçlarda bir oyuncusu düştüğünde hemen 4.hakeme kosuyor ağlamaklı dudağı titreyerek penaltı penaltı diye??????

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Nuri Aga:

Hadi len futbol cahili

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