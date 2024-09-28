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Vurguladığı nokta çok önemli! Okan Buruk'tan dikkat çeken Serhat Akın sözleri

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesi geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın hakkında konuştu. Buruk, "Eleştiri, konuşma, birçok şey oluyor ve olacak. Bu tür yorumcuyu susturmak ve ona yapılacak bir şey istemeyiz. Şiddet bir an önce bitmeli. Yapanlar yakalandı ama kimin yaptırdığı ortaya çıkmalı" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Buruk, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eskifutbolcu Serhat Akın ile ilgili de dikkat çeken sözler sarf etti.

"KİMİN YAPTIRDIĞI ORTAYA ÇIKMALI"

Silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın ile ilgili konuşan Buruk, "Futbolun içerisinde istemediğimiz Serhat Akın'a, milli oyuncuya yapılan saldırı... Eleştiri, konuşma, birçok şey oluyor ve olacak. Bu tür yorumcuyu susturmak ve ona yapılacak bir şey istemeyiz. Şiddet bir an önce bitmeli. Yapanlar yakalandı ama kimin yaptırdığı ortaya çıkmalı" dedi.

KADRO TERCİHİ

Kadro tercihiyle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Son idmanda testler yaptık, bazı oyuncularımızın özellikle 4 maç oynayan oyuncularımızı başlatmadık. Oyun içinde onlara şans verebiliriz. Bizim sistemimiz 4-4-2'ye zaten yakın. Dries Mertens savunmaya yardım ediyor. Mauro Icardi ve Victor Osimhen de bunu yapabilirler. Bütün oyuncularım çok değerli ve özel. Kadro yaparken bazen zorlanıyoruz. Bu zorluklar kadroyu oluşturma nedenimiz. Oyuncularımız istekli. Roland Sallai ilk maçına çıkıyor, Elias Jelert ilk maçına çıkıyor. Moralliyiz, hem oyun ve hem de sonuç olarak iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vurguladığı nokta çok önemli! Okan Buruk'tan dikkat çeken Serhat Akın sözleri
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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