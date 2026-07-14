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Okan Buruk: Singo'ya talip olan çok fazla takım var

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer gündemindeki Singo hakkında övgü dolu sözler söyledi. Buruk, oyuncuyu beğendiklerini ve onun için iyi bir sezon olacağını düşündüğünü belirtti.

Okan Buruk : "Singo iyi bir oyuncu. Beğendiğimiz, istediğim bir oyuncu. O profilde bulabileceğimiz önemli oyunculardan biri. Çok fazla isteyeni var, talip olan çok fazla takım da var. Dünya Kupası'nda sakatlanmadan devam etse onun için farklı bir gelişim olabilirdi. Ondan memnunuz. Onun için iyi bir sezon olacağını düşünüyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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