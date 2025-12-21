Okan Buruk: "Sezon içerisinde nerede eksiklik yaşadık ona göre transfer yapacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon içerisinde nerelerde eksiklik yaşadıklarını doğru belirleyip ona göre transfer yapacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tatil öncesi bu maçların zor olduğunu belirterek, "Kazanarak araya girmek istedik. Oyuncularımın konsantrasyonu iyiydi. Defansif anlamda hiç pozisyon vermedik. Golleri daha erken de bulabilirdik. İki takım için de bu maçlar zordur. Afrika Kupası'na giden oyuncular var, sakatlıklar var. İki takımın kulübeden katkı alması zordu. Bence iyi oynadık. Kulübeden gelen oyuncularımız Sara ve Ahmed oyuna etki etti. Önemli ve güzel galibiyet aldık. İlk yarıyı lider bitirdik. En yakın rakibimizle 3 puan farkı koruduk. Bu mutlulukla araya giriyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımız kupa da, ligde de bize destek veriyor. Bu da Galatasaray'ın şampiyonluk için ne kadar odaklandığını camia olarak gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

2026 yılı için iyi dileklerde bulunan Buruk, "2026'da 26. şampiyonluğu yakalamak istiyoruz. Bunu geçen haftalarda da söyledim. Bizim için önemli ve değerli. İnşallah 2026 bu anlamda büyük başarılarla geçer" dedi.

"İlkay topun bizde kalması, topu geri kazanmada görevini iyi yaptı"

İlkay Gündoğan'ın performansıyla ilgili sorulan soruya sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İlkay ve Lucas'ı topa sahip olmada kullandık. İlkay orada oynadığında daha çok topa sahip oluyoruz. Bugün de yüzde 72'lere ulaştık. Yunus'un kanat oynadığı senaryoda İlkay'ı forvet arkası kullanmıştık. İlkay da bugün topun bizde kalması, topu geri kazanmada görevini iyi yaptı. Önde daha çok pozisyona giren değil, o pozisyonları hazırlayan bir oyuncu olarak değerlendirebiliriz" diye cevap verdi.

"Icardi'nin gol atması hem ona hem bize moral oldu"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi için ise Okan Buruk, "Gol atması hem ona hem bize moral oldu. Oynadıkça performansı artacak. Uzun bir sakatlıktan çıktı. Gelip oynamak kolay bir şey değil. Çok yarışmacı bir takımız. Çok zor maçlar oynadık. İki forveti, Kocaelispor maçında kullandık. Bazen de ayrı ayrı kullandık. Maçın sertliği, rakibin oynadığı oyuna göre değişiyor. O yüzden bugün gol atması sevindirici. Rekor da kırdı. Galatasaray'ın ligde en çok gol atan yabancı oyuncu oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Tatili hak ettiler. Süper Kupa için dönecekler" ifadelerini kullandı.

"Sezon içerisinde nerede eksiklik yaşadık ona göre transfer yapacağız"

Transferde mali yöne dikkat çeken Buruk, "Hem içerideki paraları düzenli olarak para ödemek zorundasınız hem TFF ve Avrupa'ya verdiğiniz bütçe sorumluklarını var. Osimhen'i, Sane'yi, İlkay'ı, Uğurcan'ı, Singo'yı aldığınız senaryoda gerçekten inanılmaz bütçe harcıyorsunuz. Bu bütçenin üstüne 3 tane daha oyuncu alalım diyemiyorsunuz. Tabii ki kadro yapılanmasıyla ilgili eleştiriler gayet normal. Çok maliyetli transferler yaptığımızı da bilmek ve bu yapanlara da hakkını vermek gerekiyor. Şanssız bir dönem yaşadık. Kasımdaki milli takım arasından sonra bizi yıpratıcı bir şekilde eksik bıraktı. Alacağımız oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam ettiğimiz senaryoda, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası gibi 3 kulvarda yarıştığınız senaryoda takviyeye ihtiyacımız var. Bunu da yapacağız. Her bölge için hazırlıkları yapıyoruz, görüşmelerimiz var. En büyük zorluklar diğer takımların da Avrupa'da devam etmesi. Sabırlı olup, kadromuza gerçekten değer katacak oyuncuları içeriye koymamız gerekiyor. Çok iyi bir 11'imiz var. Sezon içerisinde nerede eksiklik yaşadık onları doğru bir şekilde belirleyip ona göre transfer yapacağız. Değerli oyuncuları almak istiyoruz. İçeriyi bozmayacak oyuncuları transfer etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Aradan sonra oyuncularımızın asıl performanslarını bulacağız"

Kadroyu korumak istediğini ifade eden Okan Buruk, "Ahmed de bunlardan biri. Kupada iyi oynadı, bugün oyuna girdi, iyi oynadı. Ahmed'in antrenman performansı yüksekti. Belki maç performansına getiremiyordu. Bu oyuncuların oyuna sonradan girmeleri kolay bir şey değil. Kupa maçı Ahmed için önemli bir etki oldu. Şu anda bu performansından memnunum. Berkan'ı kadroya alıyorduk ama ağrıları devam ediyordu. Fenerbahçe maçı 1-2 dakika oyuna girdi. Çok uzun oynatamayız, sakatlık riski var diye düşünüyorduk. Monaco dönüşü antrenmanda sakatlığı tekrarladı. Bunun nedenlerden biri, kadro derinliğimiz bittiği için oyuncuları erken döndürüyoruz. Singo'da da bunu yaşadık. Bu ara bence bize çok iyi gelecek. Aradan sonra oyuncularımızın asıl performanslarını bulacağız" açıklamasında bulundu.

"Ocak ayı için isteklerimizi paylaştık"

Maç fikstürleriyle ilgili de düşünlerini aktaran Buruk, "Bir sonraki sezonun planları bize geliyor, görüşlerimiz alınıyor. Süper Kupa ile ilgili 4'lü organizasyon doğruluğu, yanlışlığı tartışılır. Bu kadar fikstür içerisinde finale çıkan takımlar iki maç yapacak, bu takımları zorlayacak bir fikstür. Türkiye Kupası'nda maçlar arttı. Bizleri zorlayabilecek bir fikstür. Bu hafta için serzenişim şuydu; günleri net ayarlayabilirlerdi. Yayıncının istekleri de federasyon tarafından düşünülüyor. Trabzonspor da pazar oynadı, çarşamba kupayı oynadı, pazartesi ligi oynadı. Biz cumartesi, perşembe, pazar oynadık. İki takımın iyiliği için 4'er gün arayla oynamak daha iyi olabilirdi. Bizim gibi bu dönemde çok maç oynamış takımların işini zorlaştırıyor. Ben en önemlisi, Avrupa kupası oynayan takımların maç planlamayla beraber götürmeleri. Bu maçların oynanması gerekiyorsa günlerin beraber belirlenmesi lazım. Bundan önceki seneler böyleydi. Bu sene böyle değil. Ocak ayı için isteklerimizi paylaştık" dedi. - İSTANBUL