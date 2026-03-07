Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı 3. galibiyetini kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı 3. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile mücadele etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu karşılaşmayla birlikte 11. kez rakip oldu. Derbiden galip ayrılan Buruk, Yalçın'a karşı 3. galibiyetini elde etti. Diğer maçlarda Sergen Yalçın 5 defa kazanırken, 3 maç da berabere sona ermişti.

İki teknik adam ayrıca derbide 2. kez kozlarını paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı