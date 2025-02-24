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Okan Buruk Portekizli hocalara puan vermiyor

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın başında olduğu süre boyunca derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı. Buruk, Jorge Jesus, Fernando Santos ve Jose Mourinho'ya karşı puan vermedi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyon olduğu son 2 sezonda yaşadığı derbi galibiyetleriyle rakiplerine karşı büyük avantaj sağladı.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın başında olduğu süre boyunca derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı.

PORTEKİZLİ HOCALARA PUAN VERMEDİ

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak önemli müsabaka öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı. Buruk, Jorge Jesus, Fernando Santos ve Jose Mourinho'ya puan vermedi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyon olduğu son 2 sezonda yaşadığı derbi galibiyetleriyle rakiplerine karşı büyük avantaj sağladı. Buruk, sarı-kırmızılı ekiple Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu süre boyunca derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı. İlk sezonunda Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe karşısında içerde ve dışarda 3-0'lık galibiyet yaşayan Okan Buruk, ikinci sezonunda da Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi. Son olarak bu sezonun ilk yarısındaki maçta Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçen Okan Buruk, derbilerde Portekizli teknik adamlara karşı büyük üstünlük sağladı.

Okan Buruk Portekizli hocalara puan vermiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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