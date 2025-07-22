Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TRANSFER SÜRECİ

Transfer durumuyla ilgili açıklama yapan Okan Buruk, "Transferi tamamlayacağız. Çalışmalar sürüyor. Osimhen'in bir an önce imza atıp hepimizin rahatlaması önemli." dedi.

OSIMHEN'İN SON DURUMU

Osimhen'in transferiyle ilgili süreç hakkında konuşan başarılı hoca, "Abdullah Bey, Osimhen ile ilgili görüşmeleri sürdürüyor. En kısa süreçte sonuca ulaşacak. Büyük ölçüde transferi tamamlandı." yorumunu yaptı.

''ANA HEDEF LİG ŞAMPİYONLUĞU''

Bu sezon ilk hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Ana hedefimiz hep lig şampiyonluğu. Bunu bir kenara yazmalı. Bu sene Şampiyonlar Ligi çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde hedef, katılan hiçbir takım için kupa olmuyor. Her takım şunu düşünüyor, gidebileceğimiz en iyi yere gitmek, final, yarı final, çeyrek final. Her takımın hedefi, gidebileceği en iyi yere gitmek. Diğer yerlerde final oynamak daha kolay ama son iki senede Inter final oynadı. Zoru başarmış, hedefi çeyrek finalken finale gidebilmiş bir Inter var. Geçen sene PSG favori değildi ama kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde kimin nereye gideceği hiç belli olmuyor. Favorilerin birçoğu son 16'da elendi. Zor organizasyon ama gidebileceğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz. Başarabileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.