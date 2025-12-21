Haberler

Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak

Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulunarak Konyaspor'un ilgilendiği Ahmed Kutucu için, "Elimizde tutmamız gerekiyor. Takımdan ayrılmayacak." dedi.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ahmed Kutucu'nun takımdan ayrılmayacağını açıkladı.
  • Okan Buruk, transfer döneminde değerli oyuncular almak istediklerini belirtti.
  • Galatasaray'ın Afrika Kupası'na katılan oyuncuları Süper Kupa'da yer alamayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Konyaspor'un radarında olan Ahmed Kutucu hakkında da konuştu.

''DEĞERLİ OYUNCULAR ALMAK İSTİYORUZ''

Transferlerin gerçekleşeceğini dile getiren Okan Buruk, ''3 tane kupada yarıştığınız senaryoda takviyeye ihtiyaç var. Bunu da yapacağız. Her bölgeye hazırlık yapıyoruz. Görüşmelerimiz var. En büyük zorluk, düşündüğümüz oyuncuların takımları da Avrupa'da devam ediyor. Çok hemen hızlı, bu hafta içerisinde veya haftaya gelecek mi soru işaretleri olan döneme giriyoruz. Sabırlı olup kadromuza değer katacak, katkı verecek oyuncuları içeriye koymamız gerekiyor. Çok iyi bir 11'imiz var, bunu rahat rahat söyleyebilirim. Afrika Kupası'ndaki oyuncularımız, belki Süper Kupa'da olmayacak. Çok hızlı şekilde bir bölgeye oyuncu almaktan çok, sezon içerisinde nerede eksiklik yaşadık, onu belirleyip ona göre transfer yapacağız. Değerli oyuncular almak istiyoruz. İçerinin enerjisini bozmayacak oyuncular katmamız gerekiyor." dedi.

"TAKIMDAN AYRILMAYACAK''

Okan Buruk, geleceği merak edilen Ahmed Kutucu'yu da kadrolarında tutmak zorunda olduklarını söyleyerek, "Güzel bir yıl geçti bizim için. İnşallah 2026 da böyle geçer. Kadromuzu tutmak zorundayız dediğim şeylerden biri, Şampiyonlar Ligi'nin son iki maçı. Elimizdeki oyuncuların performansını artırıp elimizde tutmamız gerekiyor. Ahmed Kutucu da bunlardan biri. Kupa maçında iyiydi, bugün iyiydi. Ahmed'in antrenman performansı hep yüksekti. Oynadığında veya oynamadığında antrenmanda hep yüksekti. Maç performansına getiremiyordu belki onu. Bu oyuncuların oyuna sonradan girmeleri kolay değil. İlk 11'de başlattığınız maçlarda, kupa maçı Ahmed için, daha değerli. Bu performansından çok memnunum. Takımdan ayrılmayacak." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Görüşmelerde sona gelindi, 2026 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi
Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga

Meclis'te yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan 'sivil ordu' planı! 10 bin eve birden silah dağıtacak

Netanyahu'dan 'sivil ordu' planı! 10 bin eve birden dağıtılacak
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Netanyahu'dan 'sivil ordu' planı! 10 bin eve birden silah dağıtacak

Netanyahu'dan 'sivil ordu' planı! 10 bin eve birden dağıtılacak
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Emre Belözoğlu, Okan Buruk'a diş geçiremiyor

Geleceğin en iyilerinden biri olacak deniyordu! Kabusu yaşıyor
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa, MANU'yu yendi, 35 yıl sonra bir ilk yaşandı

Fenerbahçe'nin rakibi coştu! 35 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
title