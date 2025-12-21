Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Konyaspor'un radarında olan Ahmed Kutucu hakkında da konuştu.

''DEĞERLİ OYUNCULAR ALMAK İSTİYORUZ''

Transferlerin gerçekleşeceğini dile getiren Okan Buruk, ''3 tane kupada yarıştığınız senaryoda takviyeye ihtiyaç var. Bunu da yapacağız. Her bölgeye hazırlık yapıyoruz. Görüşmelerimiz var. En büyük zorluk, düşündüğümüz oyuncuların takımları da Avrupa'da devam ediyor. Çok hemen hızlı, bu hafta içerisinde veya haftaya gelecek mi soru işaretleri olan döneme giriyoruz. Sabırlı olup kadromuza değer katacak, katkı verecek oyuncuları içeriye koymamız gerekiyor. Çok iyi bir 11'imiz var, bunu rahat rahat söyleyebilirim. Afrika Kupası'ndaki oyuncularımız, belki Süper Kupa'da olmayacak. Çok hızlı şekilde bir bölgeye oyuncu almaktan çok, sezon içerisinde nerede eksiklik yaşadık, onu belirleyip ona göre transfer yapacağız. Değerli oyuncular almak istiyoruz. İçerinin enerjisini bozmayacak oyuncular katmamız gerekiyor." dedi.

"TAKIMDAN AYRILMAYACAK''

Okan Buruk, geleceği merak edilen Ahmed Kutucu'yu da kadrolarında tutmak zorunda olduklarını söyleyerek, "Güzel bir yıl geçti bizim için. İnşallah 2026 da böyle geçer. Kadromuzu tutmak zorundayız dediğim şeylerden biri, Şampiyonlar Ligi'nin son iki maçı. Elimizdeki oyuncuların performansını artırıp elimizde tutmamız gerekiyor. Ahmed Kutucu da bunlardan biri. Kupa maçında iyiydi, bugün iyiydi. Ahmed'in antrenman performansı hep yüksekti. Oynadığında veya oynamadığında antrenmanda hep yüksekti. Maç performansına getiremiyordu belki onu. Bu oyuncuların oyuna sonradan girmeleri kolay değil. İlk 11'de başlattığınız maçlarda, kupa maçı Ahmed için, daha değerli. Bu performansından çok memnunum. Takımdan ayrılmayacak." şeklinde konuştu.